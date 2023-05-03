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Former Alabama guard Jaden Bradley commits to Arizona

Alabama Crimson Tide guard Jaden Bradley (0) passes the ball away from Texas A&M-CC Islanders guard Simeon Fryer (22) during the second half in the first round of the 2023 NCAA Tournament at Legacy Arena. Photo | Marvin Gentry-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide guard Jaden Bradley (0) passes the ball away from Texas A&M-CC Islanders guard Simeon Fryer (22) during the second half in the first round of the 2023 NCAA Tournament at Legacy Arena. Photo | Marvin Gentry-USA TODAY Sports
James Benedetto • TideIllustrated
Staff Writer
@james_benedetto

Former Alabama guard Jaden Bradley committed to Arizona on Wednesday, Tide Illustrated has learned.

Bradley played in 37 games for the Crimson Tide, averaging 6.4 points per game and shooting 39.5% from the field. Along with his contributions on the offensive end, the former four-star guard added 2.6 rebounds and 0.5 steals per game. Bradley becomes the second member of the Crimson Tide to join a new team since entering the transfer portal this offseason as Nimari Burnett committed to Michigan in March.

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