TideIllustrated is unveiling its top 40 list ahead of Alabama’s 2023 football season. Players were rated based on their projected impact on the Crimson Tide this fall. Today we end the series by revealing Alabama’s most important player for the coming season.

Top 40: 40-36 | 35-31 | 30-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-6 | 5 | 4 | 3 | 2