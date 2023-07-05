TideIllustrated is unveiling its top 40 list ahead of Alabama’s 2023 football season. Players were rated based on their projected impact on the Crimson Tide this fall. Today we break into the top five with linebacker Deontae Lawson.

TideIllustrated top 40: 40-36 | 35-31 | 30-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-6