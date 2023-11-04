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Jaylen Key injures leg against LSU

Photo | Alabama Athletics
Photo | Alabama Athletics (Alabama Athletics)
Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Alabama starting safety Jalen Key injured his left leg in the first quarter of Alabama's clash against LSU on Saturday.

Key broke up a deep pass by LSU quarterback Jaydon Daniels and went down clutching his left leg. He was able to make his way off the field but returned to the locker room after he spent some time in the medical tent.

Backup safety Kristian Story subbed in for Key.

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