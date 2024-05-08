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Four-star RB James Simon details contenders down the stretch
Marshall Levenson
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
In the 2023 season, as a junior, Shreveport (La.) Calvary Baptist four-star running back James Simon had 1,600 rushing yards and 21 touchdowns on 192 carries. This came after a 1,005 yard, 21 touch...
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