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Alabama guard Rylan Griffen exits Florida game with leg injury

Alabama guard Rylan Griffen drives to the lane during the Crimson Tide's game at Florida. Photo | SEC
Alabama guard Rylan Griffen drives to the lane during the Crimson Tide's game at Florida. Photo | SEC
Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

Alabama added injury to insult during Tuesday night’s 105-87 loss at Florida. Crimson Tide guard Rylan Griffen was carried off the court after colliding with Florida guards Walter Clayton Jr. and Will Richard with 4:15 remaining in the game.

No foul was called on the play as referees ruled that the contact was incidental. Alabama head coach Nate Oats was whistled for a technical foul four voicing his displeasure about the decision.

Griffen finished the game with 3 points and four rebounds over 25 minutes. The sophomore guard has started 28 of Alabama’s 30 games this season. He is averaging 11.4 points and 3.7 rebounds while shooting 45.4% from the floor and 38.3% from beyond the arc.

This story will be updated.

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