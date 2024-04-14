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Tony's takes: Don't count out Alabama despite spring uncertainties
Tony Tsoukalas
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TideIllustrated
Managing Editor
There’s a saying about death and taxes that feels appropriate for the uncertainties surrounding the Crimson Tide. Change has been the only constant for an Alabama fanbase that has seen its world tu...
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