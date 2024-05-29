Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Tide Pod: Mark Sears is back for Alabama basketball

Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Tide Illustrated's Jack Knowlton and Tony Tsoukalas discuss the news Alabama fans have been waiting for, Crimson Tide guard Mark Sears will return for his third season in Tuscaloosa. Tide Illustrated's writers dive into what the addition means for Alabama's 2024-25 expectations, discuss Sears' legacy and build their starting 5s for the next season.

Listen on Spotify HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement