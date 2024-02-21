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Longtime voice of Alabama football Eli Gold not returning for 2024 season

Eli Gold prepares for the broadcast before the Alabama football game with Western Carolina, Saturday, Nov. 24, 2019. Photo | Gary Cosby Jr. via Imagn Content Services, LLC
Eli Gold prepares for the broadcast before the Alabama football game with Western Carolina, Saturday, Nov. 24, 2019. Photo | Gary Cosby Jr. via Imagn Content Services, LLC
Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

Nick Saban isn’t the only legend Alabama will have to replace this year. According to a report from The Tuscaloosa News, longtime Crimson Tide football radio voice Eli Gold will not call Alabama games this fall.

Gold’s role as the play-by-play voice of Alabama football will be filled by Chris Stewart, who currently serves as the basketball play-by-play voice for Crimson Tide Sports Network. Stewart is expected to keep his role calling Alabama basketball games as well.

According to a report from WBRC, Gold is not retiring from broadcasting. Instead, CTSN chose not to renew his contract.


Gold, 70, has been calling Alabama football games since 1988. He did not call the 2022 season due to health reasons and was diagnosed with cancer 13 months ago. Gold returned to the booth last season, calling Alabama’s home games as well as the Iron Bowl at Auburn.

Before his role with Alabama, started his broadcasting career with NASCAR Motor Racing Network in 1976. The Brooklyn native was also the voice of the Birmingham Barons in the early 1980s. Gold has also called games in the NFL and NHL. He was inducted into the Alabama Sports Hall of Fame in 2014.

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