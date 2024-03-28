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Jarin Stevenson forged his own path, now it’s come full circle

Alabama Crimson Tide forward Jarin Stevenson (15) celebrates in the second half against the Grand Canyon Antelopes at Spokane Veterans Memorial Arena. | Photo: Kirby Lee-USA TODAY
Alabama Crimson Tide forward Jarin Stevenson (15) celebrates in the second half against the Grand Canyon Antelopes at Spokane Veterans Memorial Arena. | Photo: Kirby Lee-USA TODAY
Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer
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