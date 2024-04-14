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Alabama 'too great an opportunity' for four-star Jaedon Harmon to pass up
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Alabama stays hot on the college football recruiting trail. On Sunday afternoon, Kalen DeBoer's program added another elite defender from the state of Georgia in RIvals250 linebacker Jaedon Harmon....
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