PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-05-03 16:03:57 -0500') }}
basketball
Edit
Alabama men's basketball schedules non-conference matchup with Purdue
James Benedetto
•
TideIllustrated
Staff Writer
The Alabama men's basketball team continues to bolster its non-conference schedule as it has added a matchup against Purdue according to Adam Zagoria.
The game, which is supposed to be played in Toronto, would be the ninth time the Boilermakers and the Crimson Tide will square off. Alabama beat Purdue 65-56 in 2011, but the Boilermakers have a 5-3 all-time record against the Crimson Tide.
Alabama's non-conference schedule now features a road trip to Arizona on Dec. 20 and a road trip to Creighton.
This story will be updated
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGFiYW1hTUJC
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGFiYW1hTUJCPC9hPiBub24tY29u
IHNjaGVkdWxlICBoaWdobGlnaHRzPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJC
YWxsPC9hPiAgaW4gVG9yb250byAoRGVjLiA5KTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQXJpem9uYU1CQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QXJpem9uYU1CQjwvYT4gaW4gUGhvZW5peCAoRGVjLiAyMCk8YnI+QXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CbHVlamF5TUJCP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCbHVlamF5TUJCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFkYW0g
WmFnb3JpYSAoQEFkYW1aYWdvcmlhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0FkYW1aYWdvcmlhL3N0YXR1cy8xNjUzODUzNTAzODUxMjQ5NjY4
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=