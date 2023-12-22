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Tide Pod: Recapping signing day and looking at targets moving forward

Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

In this week's Tide Pod, we recap Alabama’s busy National Signing Day. Brandon and Tony give their names to watch from the Crimson Tide's 2024 class, including Julian Sayin, Caleb Odom, Jaylen Mbakwe, Peyton Woodyard and a ton more. We also discuss other recruits that Alabama could target. Click the video above to watch or listen on Spotify here.

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