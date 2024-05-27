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Rivals250 2025 safety includes Alabama in top four, talks recruitment
CJ Jimcoily, a highly sought-after four-star safety in the Class of 2025 only recently picked up an offer from Alabama. But that didn’t stop him from including the Crimson Tide in his top four scho...
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