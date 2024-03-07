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Five-star David Sanders sets a series of visits

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five-star David Sanders narrowed his focus to six finalists less than a week ago and now No. 2 player in the Rivals250 has mapped out his spring and summer visit schedule. Tennessee, Georgia, Clemson, South Carolina, Ohio State, and Alabama are the last teams in the hunt for Charlotte (N.C.) Providence Day star and each of them will host Sanders for an unofficial visit and an official visit.

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MORE: Five-star David Sanders Jr. goes in-depth on his top six contenders

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Sanders's visit schedule:

March 10th- Clemson (unofficial visit)

March 16th- Georgia (unofficial visit)

March 23rd- Alabama (unofficial visit)

April 12th- Tennessee (unofficial visit)

April 19th- South Carolina (official visit)

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