Advertisement
News More News
ago football Edit

Bama Coaching Search Rumors 1/10

Kelly Quinlan • TideIllustrated
Publisher

It's hard to replace a legend, but the next head coach of the Alabama football program will be tasked with an epic job replacing the great Nick Saban and his run leading the Crimson Tide program.

Could a former Saban grad assistant Dan Lanning be the man for the job?

CLICK HERE TO READ ABOUT THE RUMORS ON THE COACHING SEARCH FROM THE COACHING WORLD

Dan Lanning is the frontrunner to replace Saban
Dan Lanning is the frontrunner to replace Saban (Mark J. Rebilas/USAToday)

Not a subscriber to Tide Illustrated? Use the promo code SABANERA and get free access until spring ball.

Offer: Free trial until spring football (03.20.24)Promo Code: SABANERA

Offer valid through 01.15.24

https://alabama.rivals.com/sign_up?promo_code=SABANERA

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement