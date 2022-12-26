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Where Alabama basketball is ranked after holiday break

Jackson State players guard Alabama Crimson Tide guard Jahvon Quinerly (5) at Coleman Coliseum. Photo | Will McLelland / USA TODAY NETWORK
Jackson State players guard Alabama Crimson Tide guard Jahvon Quinerly (5) at Coleman Coliseum. Photo | Will McLelland / USA TODAY NETWORK
James Benedetto • TideIllustrated
Staff Writer
@james_benedetto

The Alabama men’s basketball team moved up one spot in the most recent Associated Press Poll released on Monday.

Alabama moved up to No. 8 marking its second-consecutive week in the top 10. The Crimson Tide is one of six SEC teams to be ranked in this week’s poll joining No. 7 Tennessee, No. 9 Arkansas, No. 19 Kentucky, No. 20 Auburn, No. 21 Mississippi State.

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USA Today/Coaches Poll and AP Top 25
Rank Coaches Poll AP Top 25 

1


Purdue, 12-0 (40)

2


UConn, 13-0 (20)

3


Houston, 12-1

4


Kansas, 11-1

5


Arizona, 12-1

6


Texas, 10-1

7


Tennessee, 10-2

8


Alabama, 10-2

9


Arkansas, 11-1

10


Gonzaga, 10-3

11


UCLA, 11-2

12


Baylor, 9-2

13


Virginia, 8-2

14


Miami, 12-1

15


Wisconsin, 9-2

16


Indiana, 10-3

17


Duke, 10-3

18


TCU, 10-1

19


Kentucky, 8-3

20


Auburn, 10-2

21


Mississippi State, 11-1

22


New Mexico, 12-0

23


Xavier, 10-3

24


West Virginia, 10-2

25


North Carolina, 9-4
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