News More News
{{ timeAgo('2022-12-29 13:47:17 -0600') }} football Edit

VIDEO: OL signee Olaus Alinen talks Tide at UA All-America Game

Kelly Quinlan • TideIllustrated
Publisher

Future Crimson Tide offensive tackle Olaus Alinen meets with the media at the Under Armour All-America Game in Orlando.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}