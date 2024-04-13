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Three-star Class of 2025 WR Lotzeir Brooks commits to Alabama

Lotzeir Brooks
Lotzeir Brooks
Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Alabama has added its second wide receiver in the Class of 2025. Saturday, three-star wideout Lotzeir Brooks announced his commitment to Alabama.

Brooks, who plays for Millville High School in New Jersey is ranked as the No. 32 player in the state. He held offers from Oregon, Tennessee, Penn State and several other top programs but chose to become the ninth Alabama commit in the Class of 2025.

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