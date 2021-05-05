{{ timeAgo('2021-05-05 09:17:54 -0500') }}
football
Edit
Nick Saban shares his thoughts on Name, Image, and Likeness
Tony Tsoukalas
•
BamaInsider
Alabama team writer
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL3pnZ1pheHF4SUxvP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Nick Saban shared his thoughts on Name, Image, and Likeness during the annual Regions Tradition pro-am golf tournament.
Related
Alabama's newest WR addition shows shades of DeVonta Smith
Alabama unveils branding platform The Advantage
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2hFVDRkVDlMeWpNP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FsYWJhbWEucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL25pY2stc2FiYW4tc2hhcmVzLWhpcy10aG91Z2h0cy1vbi1uYW1l
LWltYWdlLWFuZC1saWtlbmVzcz95cHRyPXlhaG9vP3NyYz1yc3MiCiAgfSk7
CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVF
bGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5
VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8g
bG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2Ug
YWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0
cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnRO
b2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8
bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVz
ZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJG
YWxhYmFtYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm5pY2stc2FiYW4tc2hhcmVz
LWhpcy10aG91Z2h0cy1vbi1uYW1lLWltYWdlLWFuZC1saWtlbmVzcyUzRnlw
dHIlM0R5YWhvbyUzRnNyYyUzRHJzcyZjNT0yMDIyNzMzMDcwJmN2PTIuMCZj
aj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2Nv
cmUgVGFnIC0tPgoKCg==