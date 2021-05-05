 Nick Saban on Name, Image, and Likeness
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Nick Saban shares his thoughts on Name, Image, and Likeness

Tony Tsoukalas • BamaInsider
Alabama team writer
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Nick Saban shared his thoughts on Name, Image, and Likeness during the annual Regions Tradition pro-am golf tournament.

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