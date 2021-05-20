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Jordan Battle is a key member of the Alabama Crimson Tide secondary

Trey Yanity
BamaInsider

During the 2020 season as a sophomore Jordan Battle recorded 66 tackles for the Crimson Tide’s defense. Entering his junior season, Battle is regarded as one of the top safeties in all of college football. Click the play button to watch our video analysis of Jordan Battle.

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