 BamaInsider - In-state linebacker discusses upcoming visit to Alabama
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In-state linebacker discusses upcoming visit to Alabama

Tony Tsoukalas • BamaInsider
Alabama team writer
@Tony_Tsoukalas
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