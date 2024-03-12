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Five-star 2026 offensive tackle discusses offer from new Alabama staff
Jack Knowlton
•
TideIllustrated
Staff Writer
Alabama’s coaching staff has been busy since the dead period ended March 3. The Crimson Tide has its eyes set on several top recruits in the 2025 and 2026 classes, including elite five-star 2026 offensive tackle
Jackson Cantwell.
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