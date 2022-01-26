 Camar Wheaton
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Camar Wheaton no longer listed as a student at the University of Alabama

BamaInsider
Staff

Five-star running back Camar Wheaton is no longer listed as a student at the University of Alabama. Click the play button to find out the latest.

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