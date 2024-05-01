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Alabama transfer portal updates, Nate Oats is assembling a dream roster
Jack Knowlton
•
TideIllustrated
Staff Writer
We recap the spring transfer portal for Alabama football and discuss the situation in the secondary. Could this be Nate Oats' best roster ever? We dive into who Alabama could add at center and the importance of Grant Nelson's return.
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