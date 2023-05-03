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Alabama men's basketball schedules non-conference matchup with Purdue

Alabama Crimson Tide head coach Nate Oats during the second half of the NCAA tournament round of sixteen against the San Diego State Aztecs at KFC YUM! Center. Photo | Jordan Prather-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide head coach Nate Oats during the second half of the NCAA tournament round of sixteen against the San Diego State Aztecs at KFC YUM! Center. Photo | Jordan Prather-USA TODAY Sports
James Benedetto • TideIllustrated
Staff Writer
@james_benedetto

The Alabama men's basketball team continues to bolster its non-conference schedule as it has added a matchup against Purdue according to Adam Zagoria.

The game, which is supposed to be played in Toronto, would be the ninth time the Boilermakers and the Crimson Tide will square off. Alabama beat Purdue 65-56 in 2011, but the Boilermakers have a 5-3 all-time record against the Crimson Tide.

Alabama's non-conference schedule now features a road trip to Arizona on Dec. 20 and a road trip to Creighton.

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