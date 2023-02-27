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Where Alabama basketball is ranked after wins against USC, Arkansas

Alabama guard Jaden Bradley (0) threads his way through Arkansas defenders to get off a shot in the lane at Coleman Coliseum. Photo | Gary Cosby Jr.-Tuscaloosa News / USA TODAY NETWORK
Alabama guard Jaden Bradley (0) threads his way through Arkansas defenders to get off a shot in the lane at Coleman Coliseum. Photo | Gary Cosby Jr.-Tuscaloosa News / USA TODAY NETWORK
James Benedetto • TideIllustrated
Staff Writer
@james_benedetto

Despite back-to-back potential upsets, Alabama basketball remained No. 2 in this week's Associated Press poll.

The Crimson Tide garnered five first-place votes, fewer than Houston's 49 and Kansas' eight. Alabama was one of four SEC teams to be ranked in Monday's poll. Along with the Crimson Tide, Tennessee slid down one spot to No. 12, Kentucky remained at No. 23, while Texas A&M moved up one place to No. 24. Missouri and Arkansas remained unranked this week, but received votes.

Alabama will look to clinch sole possession of the SEC regular-season title when it hosts Auburn on Wednesday

This story will be updated

USA Today Coaches Poll and AP Top 25
Rank Coaches Poll AP Top 25 

1


Houston, 27-2 (49)

2


Alabama, 25-4 (5)

3


Kansas, 24-5 (8)

4


UCLA, 25-4

5


Purdue, 24-5

6


Marquette, 23-6

7


Baylor, 21-8

8


Arizona, 24-5

9


Texas, 22-7

10


Gonzaga, 25-5

11


Kansas State, 22-7

12


Tennessee, 21-8

13


Virginia, 21-6

14


UConn, 22-7

15


Indiana, 20-9

16


Miami, 23-6

17


Saint Mary's, 25-6

18


San Diego State, 23-5

19


Xavier, 21-8

20


Providence, 21-8

21


Maryland, 20-9

22


TCU, 19-10

23


Kentucky, 20-9

24


Texas A&M, 21-8

25


Pittsburgh, 21-8
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