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Watch: Nate Oats discusses how Alabama will prepare for first Final Four

Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

Nate Oats and the Alabama basketball team were welcomed by a sea of fans and reporters at Tuscaloosa National Airport on Sunday after clinching the program’s first-ever Final Four berth. Click the video above to hear what Oats had to say about Latrell Wrightsell Jr.’s availability as well as how No. 4 seed Alabama is preparing to face top-seeded UConn.


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