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VIDEO: RB signee Richard Young talks Tide at UA All-America Game

Russell Johnson • TideIllustrated
Recruiting Editor

Future Crimson Tide running back Richard Young meets with the media at the Under Armour All-America Game in Orlando.


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