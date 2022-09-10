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{{ timeAgo('2022-09-10 15:18:16 -0500') }} football Edit

Video: Nick Saban post-Texas comments

Kelly Quinlan • TideIllustrated
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AUSTIN, Texas- Alabama head coach Nick Saban knows road wins can be hard to come by against talented teams, and his #1 Crimson Tide squad used almost all of the 60 minutes of game time allotted to knockoff Texas. He talks about the wild game with the media.

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