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VIDEO: DL signee Jordan Renaud talks Tide at UA All-American Game

Russell Johnson • TideIllustrated
Recruiting Editor

Future Crimson Tide defensive lineman Jordan Renaud meets with the media at the Under Armour All-America Game in Orlando.


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