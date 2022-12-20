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VIDEO: Breaking down five-star Kadyn Proctor's flip to Alabama

Clint Cosgrove
Rivals.com

Clint Cosgrove of Rivals.com breaks down the newest five-star Alabama commitment.

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