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Top 2026 OT talks Alabama interest, recaps recent trip to Tuscaloosa
Jack Knowlton
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TideIllustrated
Staff Writer
As Alabama continues to assemble its 2025 class, the new coaching staff is looking to get ahead on 2026 recruiting heading into the summer. The Crimson Tide has been on the radar of some of the top 2026 talents as coach Kalen DeBoer and his staff continue shaping their identity on the recruiting trail during his first year in charge.
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