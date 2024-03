With the 2023-24 NBA in full swing, a few former Alabama men’s basketball stars are making waves around the league. Every week, Tide Illustrated will recap the performances of former Crimson Tide players from the past week of NBA games, and give key updates on those in the NBA G League. Here were some of the top performances by former Alabama players last week:

Keon Ellis: Sacramento Kings

Keon Ellis has continued to see playing time for the Kings in March and had two of the best performances of his early NBA career last week. The first came in Sacramento’s 120-107 win over the Los Angeles Lakers on Wednesday. Ellis finished with 14 points, two rebounds, one block and three steals.

Ellis followed that up by setting a new career high in blocks with five and rebounds with seven against the Memphis Grizzlies on Monday. He also added five points, three assists and a steal in Sacramento’s 121-111 overtime win. Ellis’ 34 minutes is also the most he’s played in an NBA game so far.



Brandon Miller: Charlotte Hornets

Brandon Miller logged double-digit scoring performances in three of Charlotte’s four games last week. His most productive outing came last Monday during the Hornets’ loss to the Detroit Pistons. Miller finished with 19 points, five rebounds, seven assists, one block and a steal.



Miller followed up a strong game on both ends with a solid defensive performance in Charlotte’s 110-98 win over the Memphis Grizzlies. He scored 10 points and added three rebounds, five assists and four steals. He finished the week with 14 points, four rebounds, one assist, one block and a pair of steals against the Phoenix Suns and six points, two rebounds, one assist and a block against the Philadelphia 76ers.

Collin Sexton: Utah Jazz

Collin Sexton dominated in Utah’s four games last week, scoring 20 points in all four outings. His best performance of the week came in Utah’s second game of a back-to-back against the Minnesota Timberwolves. He notched his fourth double-double of the season, finishing with 22 points and 10 assists. He also added two rebounds and a steal.

Sexton started the week with 20 points, seven rebounds, five assists and a block against the Boston Celtics on Tuesday. He followed that performance by logging 21 points, four rebounds, six assists and a pair of steals against the Atlanta Hawks on Friday. In the second game of the back-to-back against Minnesota on Monday, Sexton finished with 24 points, one rebound and two assists.



Sexton has now scored 20 or more points in six of Utah’s eight games in March. He’s averaged 21.6 points per game and shot 50.9% from the field and 42.9% from 3-point range during that stretch.

Herb Jones: New Orleans Pelicans

Herb Jones played in two of New Orleans’ three games last week. He started the week with a solid performance on both ends, only scoring three points but adding five rebounds, three assists, three blocks and a pair of steals against the Cleveland Cavaliers on Wednesday. He followed that up with seven points, four rebounds, five assists, one block and a steal in New Orleans’ win over the Los Angeles Clippers on Friday.

Jones missed the Pelicans’ most recent game against the Portland Trail Blazers after he tweaked his hip and back during the Clippers game. He is listed as probable for New Orleans’ matchup against the Brooklyn Nets on Tuesday.

Noah Clowney: Brooklyn Nets

Noah Clowney made his second NBA appearance in six days when he logged four minutes and grabbed a rebound in Brooklyn’s loss to the Indiana Pacers on Saturday. He was a healthy scratch for Brooklyn’s game against the San Antonio Spurs on Sunday.



Kira Lewis Jr: Utah Jazz

Kira Lewis made his first NBA appearance since Feb. 25 when he played seven minutes against the Timberwolves on Monday. He was a healthy scratch in Utah’s other three games last week.



JD Davison: Boston Celtics

JD Davison made his first appearance in the NBA since Jan. 17, playing in two games for the Celtics last week. He scored three points and added a rebound in Boston’s 121-99 win over Portland last Monday and played one minute against the Jazz on Tuesday. He did not log any stats.



G League

In addition to making an NBA appearance, Clowney starred for the Long Island Nets last week scoring 33 points and adding nine boards against the Birmingham Squadron. He also had a double-double with 18 points and 10 rebounds against the Osceola Magic.



Jaden Shackelford had an excellent week for the Oklahoma City Blue, finishing in double figures in three of Oklahoma City’s four games last week. Alex Reese also had a double-digit scoring performance with 18 points against the South Bay Lakers.

In addition to his NBA minutes, JD Davison also had two strong performances for the Maine Celtics. He scored 14 points and then notched 27 points and eight rebounds in back-to-back games against the Greensboro Swarm. Josh Primo also had a strong week with three double-digit scoring outings for the Ontario Clippers.

Here’s how all former Alabama players performed in the G League last week.