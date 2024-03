With the 2023-24 NBA in full swing, a few former Alabama men’s basketball stars are making waves around the league. Every week, Tide Illustrated will recap the performances of former Crimson Tide players from the past week of NBA games, and give key updates on those in the NBA G League. Here were some of the top performances by former Alabama players last week:

Brandon Miller: Charlotte Hornets

Since being crowned NBA Eastern Conference Rookie of the Month for his play in February, Brandon Miller has carried his strong form into March. He finished with over 20 points in two of the Hornets' three games last week. Miller was also named Rookie of the Month in January.

Miller’s best game last week came in the Hornets' most recent outing against the Brooklyn Nets on Saturday. Miller finished with 23 points, seven rebounds, three assists and a block. He also notched 21 points, six rebounds and a block against the Washington Wizards on Friday.

Miller started last week with 18 points, five rebounds, three assists and a steal against the Orlando Magic on Tuesday.

Collin Sexton: Utah Jazz

Collin Sexton also scored over 20 points in two of Utah’s three games last week. He started the week by scoring 29 points and adding three rebounds, seven assists and a pair of steals in Utah’s 127-115 win over the Wizards last Monday.

Sexton followed that up with 24 points, four rebounds and seven assists against the Chicago Bulls on Wednesday. He finished the week with 17 points, one rebound, four assists and a steal against the Denver Nuggets on Saturday.

Herb Jones: New Orleans Pelicans

Herb Jones was back in double figures for the first time since Feb. 28 when he logged 17 points, along with two rebounds, three assists and a pair of steals in New Orleans’ 139-98 drubbing of the Toronto Raptors on Tuesday.

Jones’ Pelicans teammate Trey Murphy III and coach Willie Green acknowledged Jones’ selflessness on the court after the game.

Though Jones finished in single digits in the Pelicans’ two most recent games, he continues to be active in other areas on the court. He notched four points, three rebounds, three assists and a block against the Philadelphia 76ers on Friday. Jones finished the week with seven points, one rebound, two assists, three blocks and a pair of steals against the Atlanta Hawks on Sunday.

Keon Ellis: Sacramento Kings

After playing over 10 minutes in just a solitary game in February, Keon Ellis has now logged over 10 minutes of action in three straight games. Ellis was a healthy scratch for the Kings' matchup against the Bulls last Monday but played 14 minutes against the Los Angeles Lakers just two days later. He finished with five points, three rebounds and a steal. Ellis finished in double figures for the first time since Jan.7 when he logged 11 points, along with three rebounds and a pair of steals against the San Antonio Spurs. He finished by playing 18 minutes against the Houston Rockets. He did not score but finished with one rebound and three assists.

Noah Clowney: Brooklyn Nets

Noah Clowney made his first NBA appearance since Feb. 14 when he played in two games for Brooklyn last week. He saw 10 minutes of action against the Detroit Pistons, logging a pair of rebounds, assists and steals. He also played three minutes against the Cleveland Cavaliers.

Kira Lewis Jr: Utah Jazz, Josh Primo: Los Angeles Clippers

Kira Lewis Jr. was a healthy scratch for all three of Utah’s games last week. Josh Primo was on the bench for L.A. against the Milwaukee Bucks on Sunday but did not play.

G League

Here’s how all former Alabama players performed in the G League last week: Alex Reese had an outstanding performance against the Memphis Hustle on Monday. He logged 28 points, nine rebounds and six assists to help the Rip City Remix seal a 26-point victory. JD Davison and Jaden Shackelford both had strong outings in their respective sides lone games last week. Davison had a double-double with 25 points and 12 assists against the Osceola Magic, while Shackelford scored 17 against the Sioux Falls Skyforce.

Like Davison, Primo also had a 25-point game last week. His outing came last Monday and saw him add two rebounds, four assists and a pair of steals against the Iowa Wolves. Here’s how all former Alabama players performed in the G League last week.