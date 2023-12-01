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Tide Pod: Recapping the Iron Bowl and previewing the SEC Championship Game

Tide Illustrated
staff report

This week on Tide Pod: We recap Alabama's miraculous Iron Bowl comeback and preview the SEC Championship Game matchup against Georgia. Click the video above to watch or give us a listen on Spotify.


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