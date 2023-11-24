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Tide Pod: Previewing the Iron Bowl as Alabama hopes for CFP chaos

TideIllustrated
staff report

This week on Tide Pod: We preview the Iron Bowl while breaking down whether Alabama should be concerned over its College Football Playoff chances. Click the video above to watch or give us a listen on Spotify.


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