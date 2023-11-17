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Tide pod: It's cupcake week for Alabama football and basketball

TideIllustrated
Staff

This week on Tide Pod: We discuss Alabama’s win over Kentucky, Jalen Milroe's resurgence and the Crimson Tide's place in the College Football Playoff rankings. We also run through Alabama basketball's hot start to the season.


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