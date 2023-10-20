News More News
ago football Edit

Tide pod: Breaking down The Third Saturday in October

Jack Knowlton and Tony Tsoukalas
TideIllustrated

Introducing Tide Pod, TideIllustrated's new podcast discussing Alabama football and basketball. Today Jack Knowlton and Tony Tsoukalas break down The Third Saturday in October as No. 11 Alabama prepares to host No. 17 Tennessee this weekend.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}