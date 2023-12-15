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Tide Pod: Alabama's 2024 schedule, signing day preview, hoops vs. Creighton

Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

We break down Alabama’s 2024 football schedule, Brandon gives a big Class of 2024 recruiting update ahead of National Signing Day and Jack previews Alabama men’s hoops’ game against Creighton with Omaha World-Herald Creighton beat writer Jon Walker.

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