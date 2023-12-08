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Tide pod: Alabama is playoff bound, plus transfer portal updates

Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

This week on Tide Pod: The gang talks about Alabama's win over Georgia in the SEC Championship Game as well as the Crimson Tide's chances in the College Football Playoff. We also dive into the latest transfer portal news and talk a little recruiting. Click the video above to watch or give us a listen on Spotify.


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