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Tide pod: Alabama football is rolling while basketball starts off strong

Staff report
TideIllustrated

This week on Tide Pod: We recap Alabama’s big win over LSU, talk about the Crimson Tide’s College Football Playoff ranking and preview Alabama’s road clash against Kentucky. We also recap Alabama basketball’s first game of the season, talk some hoops recruiting and preview the Indiana State game.

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