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Tide Pod: A preview of Alabama-LSU and a look ahead at the hoops opener

Tide Illustrated
Staff

Introducing Tide Pod, TideIllustrated's new podcast discussing Alabama football and basketball. Today Jack Knowlton, Brandon Howard and Jordan Harper preview Alabama-LSU and look forward to Alabama basketball's opener against Moorehead State.


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