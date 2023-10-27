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Tide pod: A midseason outlook on Alabama football and a preview of hoops

Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

In this week's podcast Jack Knowlton, Tony Tsoukalas and Brandon Howard discuss where Alabama football stands at the midpoint of the season as well as a preview of the upcoming basketball season.




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