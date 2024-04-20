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Three-star 2025 CB discusses Alabama interest, has Tide in top 10
Jack Knowlton
•
TideIllustrated
Staff Writer
With official visit season fast approaching, Alabama has continued to cast a wide net on the recruiting trail, following a red-hot spring that saw the Crimson Tide land eight commits since March 2.
Alabama continues to pop up on top schools lists for several key prospects, including three-star cornerback Graceson Littleton, who included the Crimson Tide in his top 10 Friday.
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