Social media's reaction to Nick Saban retiring
Dean Harrell • TideIllustrated
Staff Writer
Nick Saban has officially announced his retirement and it has taken social media by storm. Here's some reactions from across the country.
Former/Current Players
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