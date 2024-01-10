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Social media's reaction to Nick Saban retiring

Alabama Crimson Tide head coach Nick Saban encourages Alabama Crimson Tide players as they warm up before the game with the Auburn Tigers at Jordan-Hare Stadium. Photo | Gary Cosby Jr.-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide head coach Nick Saban encourages Alabama Crimson Tide players as they warm up before the game with the Auburn Tigers at Jordan-Hare Stadium. Photo | Gary Cosby Jr.-USA TODAY Sports
Dean Harrell • TideIllustrated
Staff Writer

Nick Saban has officially announced his retirement and it has taken social media by storm. Here's some reactions from across the country.

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