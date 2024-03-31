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Social media reacts to Alabama basketball's first Final Four appearance

Alabama Crimson Tide head coach Nate Oats cuts the net after defeating the Clemson Tigers in the finals of the West Regional of the 2024 NCAA Tournament at Crypto.com Arena. Photo | Kirby Lee-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide head coach Nate Oats cuts the net after defeating the Clemson Tigers in the finals of the West Regional of the 2024 NCAA Tournament at Crypto.com Arena. Photo | Kirby Lee-USA TODAY Sports
Dean Harrell • TideIllustrated
Staff Writer

The Alabama basketball team has reached its first Final Four in program history, following an 89-82 victory over the Clemson Tigers on Saturday night. Here's how social media reacted to the milestone.

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