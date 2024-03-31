Social media reacts to Alabama basketball's first Final Four appearance
Dean Harrell • TideIllustrated
Staff Writer
The Alabama basketball team has reached its first Final Four in program history, following an 89-82 victory over the Clemson Tigers on Saturday night. Here's how social media reacted to the milestone.
Current/Former Alabama basketball players
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