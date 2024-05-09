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Rising 2026 tackle prospect talks Alabama offer, Tide's strong culture
Brandon Anderson, a Class of 2026 offensive tackle prospect from North Cobb High School in Georgia has been one of the biggest risers on the recruiting trail over the past month. He has received of...
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