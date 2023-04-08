PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-08 14:42:05 -0500') }}
basketball
Edit
Report: Alabama expected to hire Austin Claunch as an assistant coach
James Benedetto
•
TideIllustrated
Staff Writer
The Alabama men's basketball team has filled one of its three vacant assistant coach positions.
Tide Illustrated has learned that Nate Oats has hired former Nicholls State head coach Austin Claunch. The 33-year-old led the Colonels to back-to-back Southland Regular Season titles in 2020-21 and 2021-22. He sports a 51-17 record in league play and was named the 2020-21 Southland Conference Coach of the Year.
This story will be updated
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGFiYW1hIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGhpcmUgTmljaG9sbHMgU3Rh
dGUgaGVhZCBjb2FjaCBBdXN0aW4gQ2xhdW5jaCBhcyBhbiBhc3Npc3RhbnQg
Y29hY2gsIHNvdXJjZSB0ZWxscyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1NJbm93P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTSU5vdzwvYT4uPGJy
Pjxicj5DbGF1bmNoLCAzMywgd29uIHR3byBsZWFndWUgdGl0bGVzIGluIGZp
dmUgeWVhcnMgYXQgTmljaG9sbHMsIG9uZSBvZiB0aGUgdG91Z2hlc3Qgam9i
cyBpbiB0aGUgbmF0aW9uLiA1MS0xNyBpbiBsZWFndWUgcGxheSBsYXN0IGZv
dXIgeWVhcnMuIFN0cm9uZyBoaXJlIGZvciBOYXRlIE9hdHMuPC9wPiZtZGFz
aDsgS2V2aW4gU3dlZW5leSAoQENCQl9DZW50cmFsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NCQl9DZW50cmFsL3N0YXR1cy8xNjQ0NzgzNzAx
NjczMzY1NTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDgsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FsYWJhbWEucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3JlcG9ydC1hbGFiYW1hLWV4cGVjdGVkLXRvLWhpcmUtYXVzdGlu
LWNsYXVuY2gtYXMtYW4tYXNzaXN0YW50LWNvYWNoIgogIH0pOwogIChmdW5j
dGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgi
c2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUo
InNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcg
dGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBo
YXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55
aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl
cnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0
PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNv
bS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFsYWJhbWEu
cml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZyZXBvcnQtYWxhYmFtYS1leHBlY3RlZC10
by1oaXJlLWF1c3Rpbi1jbGF1bmNoLWFzLWFuLWFzc2lzdGFudC1jb2FjaCZj
NT0yMDIyNzMzMDcwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Nj
cmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==