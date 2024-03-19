Advertisement
News More News
ago football Edit

REACTION: Kadyn Proctor returns to Alabama

Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Kadyn Proctor is making a shocking return to Alabama after departing for Iowa just two months ago. Tony gives his reaction, breaks down what Alabama's offensive line will look like with Proctor back in the fold and discusses Alabama's new biggest needs in the transfer portal.

Click the video above to watch or give us a listen on Spotify.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement